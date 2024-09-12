На Полтавщині батько побив свого 1,5-місячного сина, бо той «заважав» спати

Дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження.

На Полтавщині скерували до суду обвинувальний акт стосовно 26-річного чоловіка за побиття півторамісячного сина. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Чоловікові інкримінують спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження.

За даними слідства, чоловік у стані алкогольного сп’яніння двічі вдарив рукою свого півторамісячного сина. У такий спосіб батько намагався заспокоїти немовля, яке плакало та "заважало" спати.

За висновком комісійної судово-медичної експертизи, дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Обвинуваченому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

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