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На Полтавщині батько побив свого 1,5-місячного сина, бо той «заважав» спати

07:18, 12 вересня 2024
Дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження.
На Полтавщині батько побив свого 1,5-місячного сина, бо той «заважав» спати
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На Полтавщині скерували до суду обвинувальний акт стосовно 26-річного чоловіка  за побиття півторамісячного сина. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

Чоловікові інкримінують спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження.

За даними слідства, чоловік у стані алкогольного сп’яніння двічі вдарив рукою свого півторамісячного сина. У такий спосіб батько намагався заспокоїти немовля, яке плакало та "заважало" спати.

За висновком комісійної судово-медичної експертизи, дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Обвинуваченому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

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