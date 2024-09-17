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Ассоциация водоканалов просит повысить тарифы на воду

16:44, 17 сентября 2024
«Укрводоканалэкология» призывает к срочному пересмотру тарифов на воду из-за критического состояния отрасли.
Ассоциация водоканалов просит повысить тарифы на воду
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Ассоциация «Укрводоканалэкология» требует повышения тарифов на водоснабжение и водоотведение, подчеркивая критическое состояние украинских водоканалов. Президент Ассоциации и заместитель генерального директора «Киевводоканала» по стратегической политике Дмитрий Новицкий заявил, что отрасль находится на грани выживания.

По словам Новицкого, тарифы на воду не пересматривались регулятором уже несколько лет. Последнее повышение произошло в 2021 году. Несмотря на попытку установить новые тарифы в 2023 году, правительство отменило это решение, что, по мнению Новицкого, было незаконным.

Сейчас водоканалы сталкиваются с серьезными финансовыми проблемами, которые приводят к низким зарплатам работников - в среднем около 13 тысяч гривен. Это угрожает эффективному функционированию предприятий и может иметь серьезные последствия для всей отрасли, отмечает директор «Киевводоканала».

По состоянию на сегодня, тариф на один кубический метр очищенной воды вместе с водоотводом в Киеве составляет 30 гривен. Если бы правительство не отменило повышение тарифов в прошлом году, цена бы была 40 гривен.

Тарифы на водоснабжение в крупных городах регулируются Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). В то же время в небольших населенных пунктах местные власти имеют полномочия устанавливать цены самостоятельно. Это уже привело к значительному повышению тарифов - до 40% в некоторых городах.

Ассоциация «Укрводоканалэкология» призывает к срочному пересмотру тарифов для обеспечения стабильности и эффективности работы водоканалов.

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