Асоціація водоканалів просить підвищити тарифи на воду

«Укрводоканалекологія» закликає до термінового перегляду тарифів на воду через критичний стан галузі.

Асоціація «Укрводоканалекологія» вимагає підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення, підкреслюючи критичний стан українських водоканалів. Президент Асоціації та заступник генерального директора «Київводоканалу» з стратегічної політики Дмитро Новицький заявив, що галузь перебуває на межі виживання.

За словами Новицького, тарифи на воду не переглядалися регулятором вже кілька років. Останнє підвищення відбулося у 2021 році. Попри спробу встановити нові тарифи у 2023 році, уряд скасував це рішення, що, на думку Новицького, було незаконним.

Зараз водоканали стикаються з серйозними фінансовими проблемами, що призводять до низьких зарплат працівників — в середньому близько 13 тисяч гривень. Це загрожує ефективному функціонуванню підприємств і може мати серйозні наслідки для всієї галузі, зазначає директор «Київводоканалу».

Станом на сьогодні, тариф на один кубічний метр очищеної води разом з водовідведенням у Києві становить 30 гривень. Якби уряд не скасував підвищення тарифів минулого року, ціна б була 40 гривень.

Тарифи на водопостачання в великих містах регулюються Національною комісією, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Водночас у невеликих населених пунктах місцева влада має повноваження встановлювати ціни самостійно. Це вже призвело до значного підвищення тарифів — до 40% у деяких містах.

Асоціація «Укрводоканалекологія» закликає до термінового перегляду тарифів для забезпечення стабільності та ефективності роботи водоканалів.

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