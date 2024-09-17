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Асоціація водоканалів просить підвищити тарифи на воду

16:44, 17 вересня 2024
«Укрводоканалекологія» закликає до термінового перегляду тарифів на воду через критичний стан галузі.
Асоціація водоканалів просить підвищити тарифи на воду
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Асоціація «Укрводоканалекологія» вимагає підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення, підкреслюючи критичний стан українських водоканалів. Президент Асоціації та заступник генерального директора «Київводоканалу» з стратегічної політики Дмитро Новицький заявив, що галузь перебуває на межі виживання.

За словами Новицького, тарифи на воду не переглядалися регулятором вже кілька років. Останнє підвищення відбулося у 2021 році. Попри спробу встановити нові тарифи у 2023 році, уряд скасував це рішення, що, на думку Новицького, було незаконним.

Зараз водоканали стикаються з серйозними фінансовими проблемами, що призводять до низьких зарплат працівників — в середньому близько 13 тисяч гривень. Це загрожує ефективному функціонуванню підприємств і може мати серйозні наслідки для всієї галузі, зазначає директор «Київводоканалу».

Станом на сьогодні, тариф на один кубічний метр очищеної води разом з водовідведенням у Києві становить 30 гривень. Якби уряд не скасував підвищення тарифів минулого року, ціна б була 40 гривень.

Тарифи на водопостачання в великих містах регулюються Національною комісією, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Водночас у невеликих населених пунктах місцева влада має повноваження встановлювати ціни самостійно. Це вже призвело до значного підвищення тарифів — до 40% у деяких містах.

Асоціація «Укрводоканалекологія» закликає до термінового перегляду тарифів для забезпечення стабільності та ефективності роботи водоканалів.

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