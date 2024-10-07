Практика судов
  1. В Украине

В нью-йоркском Музее искусств Метрополитен заработал украинский аудиогид

20:38, 7 октября 2024
Очень богатая коллекция музея получила украинское аудиосопровождение.
В нью-йоркском Музее искусств Метрополитен заработал украинский аудиогид
Источник фото: Spencer Platt / Getty
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как сообщала ранее «Судебно-юридическая газета», в Музее искусств Метрополитен, расположенном в Нью-Йорке, признали Архипа Куинджи украинским художником.

Также в музее признали Ивана Айвазовского и Илью Репина украинскими художниками.

А теперь очень богатая коллекция музея получила украинское аудиосопровождение (аудиокомментарии). Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская.

«Архип Куинджи, Иван Айвазовский и Илья Репин – украинские художники. А когда-то «российские танцовщицы» Дега – все-таки «Танцовщицы в украинских костюмах». Метрополитен-музей, ведущий музей искусства в США, уже давно изменил подписи под произведениями художников согласно исторической справедливости. Имела возможность убедиться в этом лично, посетив Мет в прошлом году.

И вот еще один шаг нашего сотрудничества: очень богатая коллекция музея получила украинское аудиосопровождение (аудиокомментарии)», - отметила она.

Таким образом, сообщила Елена Зеленская, проект уже насчитывает 89 аудиогидов в 47 странах.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Артема Дмитрука и Андрея Одарченко исключат из состава комитетов

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отзыве нардепов Артема Дмитрука и Андрея Одарченко из состава соответствующих комитетов.

Комитет рекомендовал принять в целом законопроект об ответственности военных командиров за определенные преступления подчиненных

Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект об ответственности командиров за преступления подчиненных.

Комитет одобрил финальную версию законопроекта об освобождении коррупционеров от тюрьмы путем соглашений со следствием

Принятие законопроекта об освобождении коррупционеров от тюрьмы путем соглашений со следствием поддерживают международные партнеры, НАБУ и САП.

Перерегистрировать автомобиль Тесла, указав в договоре стоимость в 10 тысяч грн, будет невозможно – Кабмин принял постановление

Если в договоре купли-продажи, оформленном в торговой организации, будет указана заниженная стоимость авто, работник сервисного центра МВД откажет в предоставлении услуги, а материалы будут направлены в правоохранительные органы и налоговую службу.

Сергей Ионушас с коллегами считают, что, снизив штраф до 8500 грн, они простимулируют 6 млн граждан внести свои данные в Реестр военнообязанных

Нардепы предлагают дать возможность мужчинам, которые до сих пор не уточнили данные – а таких около 6 млн, оплатить 8500 грн путем самостоятельного инициирования процесса рассмотрения дела и наложения на себя штрафа через Резерв+.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва