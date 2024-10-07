Очень богатая коллекция музея получила украинское аудиосопровождение.

Источник фото: Spencer Platt / Getty

Как сообщала ранее «Судебно-юридическая газета», в Музее искусств Метрополитен, расположенном в Нью-Йорке, признали Архипа Куинджи украинским художником.

Также в музее признали Ивана Айвазовского и Илью Репина украинскими художниками.

А теперь очень богатая коллекция музея получила украинское аудиосопровождение (аудиокомментарии). Об этом сообщила первая леди Украины Елена Зеленская.

«Архип Куинджи, Иван Айвазовский и Илья Репин – украинские художники. А когда-то «российские танцовщицы» Дега – все-таки «Танцовщицы в украинских костюмах». Метрополитен-музей, ведущий музей искусства в США, уже давно изменил подписи под произведениями художников согласно исторической справедливости. Имела возможность убедиться в этом лично, посетив Мет в прошлом году.

И вот еще один шаг нашего сотрудничества: очень богатая коллекция музея получила украинское аудиосопровождение (аудиокомментарии)», - отметила она.

Таким образом, сообщила Елена Зеленская, проект уже насчитывает 89 аудиогидов в 47 странах.

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