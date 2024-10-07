Надзвичайно багата колекція музею отримала український аудіосупровід.

Джерело фото: Spencer Platt / Getty

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Як повідомляла раніше «Судово-юридична газета», у Музеї мистецтв Метрополітен, який розташований у Нью-Йорку, визнали Архипа Куїнджі українським художником.

Також у музеї визнали Івана Айвазовського та Іллю Рєпіна українськими художниками.

А відтер надзвичайно багата колекція музею отримала український аудіосупровід (аудіокоментарі). Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

«Архип Куїнджі, Іван Айвазовський та Ілля Рєпін – українські художники. А колись «російські танцівниці» Дега – все-таки «Танцівниці в українських костюмах». Метрополітен-музей, провідний музей мистецтва у США, уже давно змінив підписи під творами художників згідно з історичною справедливістю. Мала нагоду переконатися в цьому особисто, відвідавши Мет торік.

І ось іще один крок нашої співпраці: надзвичайно багата колекція музею отримала український аудіосупровід (аудіокоментарі)», - зазначила вона.

Таким чином, повідомила Олена Зеленська, проєкт уже налічує 89 аудіогідів у 47 країнах.

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