Гоструда отметила, что срок действия коллективного договора не регулируется законодательством, и стороны могут установить его по своему усмотрению.

Государственная служба Украины по вопросам труда рассказывает, можно ли досрочно прекратить действие коллективного договора и заключить новый договор.

Срок действия коллективного договора законодательством не регулируется. Стороны коллективного договора имеют право установить его по своему усмотрению. В связи с изменением обстоятельств, происходящих в общественно-политической и социально-экономической жизни страны, некоторые изменения формируются и на предприятиях, поэтому возникает необходимость во внесении в действующий коллективный договор определенных изменений или дополнений.

Возможные внесения изменений и дополнений в действующий коллективный договор подлежат уведомительной регистрации в соответствии с п. 1 Порядка уведомительной регистрации отраслевых (межотраслевых) и территориальных соглашений, коллективных договоров, утвержденного постановлением КМУ от 13.02.2013 №115 с изменениями, внесенным и утвержденным Постановлением КМУ от 21.08.2019 №768.

Согласно ст. 14 Закона Украины «О коллективных договорах и соглашениях» изменения и дополнения к коллективному договору в течение срока его действия могут вноситься только по взаимному согласию сторон в порядке, определенном коллективным договором, соглашением. В коллективном договоре может устанавливаться упрощенный порядок внесения изменений и дополнений в коллективный договор (например, по согласованию между сторонами коллективного договора без утверждения изменений и дополнений собранием или конференцией трудового коллектива).

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