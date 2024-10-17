Практика судов
  1. В Украине

Можно ли досрочно прекратить действие коллективного договора и заключить новый договор

20:48, 17 октября 2024
Гоструда отметила, что срок действия коллективного договора не регулируется законодательством, и стороны могут установить его по своему усмотрению.
Можно ли досрочно прекратить действие коллективного договора и заключить новый договор
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная служба Украины по вопросам труда рассказывает, можно ли досрочно прекратить действие коллективного договора и заключить новый договор.

Срок действия коллективного договора законодательством не регулируется. Стороны коллективного договора имеют право установить его по своему усмотрению. В связи с изменением обстоятельств, происходящих в общественно-политической и социально-экономической жизни страны, некоторые изменения формируются и на предприятиях, поэтому возникает необходимость во внесении в действующий коллективный договор определенных изменений или дополнений.

Возможные внесения изменений и дополнений в действующий коллективный договор подлежат уведомительной регистрации в соответствии с п. 1 Порядка уведомительной регистрации отраслевых (межотраслевых) и территориальных соглашений, коллективных договоров, утвержденного постановлением КМУ от 13.02.2013 №115 с изменениями, внесенным и утвержденным Постановлением КМУ от 21.08.2019 №768.

Согласно ст. 14 Закона Украины «О коллективных договорах и соглашениях» изменения и дополнения к коллективному договору в течение срока его действия могут вноситься только по взаимному согласию сторон в порядке, определенном коллективным договором, соглашением. В коллективном договоре может устанавливаться упрощенный порядок внесения изменений и дополнений в коллективный договор (например, по согласованию между сторонами коллективного договора без утверждения изменений и дополнений собранием или конференцией трудового коллектива).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник уволен с должности руководителя по собственному желанию – ОГП

Офис Генерального прокурора сообщил, что Алексей Олейник уволен с административной должности главы Хмельницкой областной прокуратуры по его собственному желанию.

Тестирование в апелляционные суды по уголовной специализации – результаты 17 октября

8 кандидатов не набрали проходной балл, а еще 9 не явились.

Замминистра обороны Катерина Черногоренко подтвердила баг в Резерв+ с «отсрочкой до конца мобилизации»

По ее словам, «отсрочки до завершения мобилизации» появились в Резерв+ в связи с подготовкой к обновлению приложения.

НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 20 млн народному депутату Ирине Кормышкиной

В НАБУ сообщили о подозрении народному депутату от «Слуги народа» Ирине Кормышкиной.

Кабмин внес в Раду законопроект о принудительном лишении права пользования земельными участками собственников и землепользователей для строительства военных сооружений

Правительство предлагает принудительно временно лишать права пользования собственников, землепользователей земельных участков частной формы собственности для строительства и содержания военных инженерно-технических и фортификационных сооружений.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Старовойтова
    Світлана Старовойтова
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Микола Шатерніков
    Микола Шатерніков
    суддя Господарського суду Харківської області