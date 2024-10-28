Гоструда объясняет, как оформить разрешение на трудоустройство иностранцев

Для оформления разрешения на трудоустройство иностранца работодателю нужно собрать пакет документов.

Государственная служба по вопросам труда объясняет, как оформить разрешение на трудоустройство иностранцев.

Для оформления разрешения на трудоустройство иностранца работодателю необходимо собрать пакет документов и подать их в территориальный орган центрального органа исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции.

Работодатель подает:

заявление по форме, установленной Кабинетом Министров Украины, в котором работодатель подтверждает, что должность, на которой будет применяться труд иностранца или лица без гражданства, в соответствии с законами Украины не связана с принадлежностью к гражданству Украины и не требует предоставления допуска к государственной тайне;

копии страниц паспортного документа иностранца или лица без гражданства с личными данными вместе с переводом на украинский язык, удостоверенным в установленном порядке;

цветная фотография иностранца или лица без гражданства размером 3,5 x 4,5 сантиметра;

копия проекта трудового договора (контракта) с иностранцем или лицом без гражданства, удостоверенная работодателем.

Пакет документов зависит от категории работника, к которой относится иностранец и имеет ряд нюансов.

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