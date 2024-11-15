До почти 45 гривен за доллар — курсовые ожидания финансовых аналитиков, банкиров и населения

Украинские банкиры ожидают, что курс доллара будет около 44,92 грн.

Фото: minfin.com.ua

Финансовые аналитики, банкиры, руководители предприятий и населения ожидают, что в течение следующих 12 месяцев курс доллара в Украине вырастет примерно на 10%. Данные опроса обнародовал Национальный банк Украины.

Финансовые аналитики ожидают курс 44,08 грн/доллар, украинские банкиры – 44,92 грн/доллар.

В НБУ добавили, что население в октябре прогнозировало курс на уровне 44,54 грн/доллар. Это выше, чем в сентябре и – 44,03 грн/доллар.

В свою очередь руководители предприятий ожидают курс на уровне 43,72 грн/доллар (данные опроса за август).

Ранее Нацбанк заявлял о готовности принять меры для обеспечения стабильности валютного рынка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.