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До почти 45 гривен за доллар — курсовые ожидания финансовых аналитиков, банкиров и населения

14:19, 15 ноября 2024
Украинские банкиры ожидают, что курс доллара будет около 44,92 грн.
До почти 45 гривен за доллар — курсовые ожидания финансовых аналитиков, банкиров и населения
Фото: minfin.com.ua
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Финансовые аналитики, банкиры, руководители предприятий и населения ожидают, что в течение следующих 12 месяцев курс доллара в Украине вырастет примерно на 10%. Данные опроса обнародовал Национальный банк Украины.

Финансовые аналитики ожидают курс 44,08 грн/доллар, украинские банкиры – 44,92 грн/доллар.

В НБУ добавили, что население в октябре прогнозировало курс на уровне 44,54 грн/доллар. Это выше, чем в сентябре и – 44,03 грн/доллар.

В свою очередь руководители предприятий ожидают курс на уровне 43,72 грн/доллар (данные опроса за август).

Ранее Нацбанк заявлял о готовности принять меры для обеспечения стабильности валютного рынка.

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НБУ курс доллара

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