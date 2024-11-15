До майже 45 гривень за долар — курсові очікування фінансових аналітиків, банкірів та населення

Українські банкіри очікують, що курс долара буде близько 44,92 грн.

Фото: minfin.com.ua

Фінансові аналітики, банкіри, керівники підприємств та населення очікують, що упродовж наступних 12 місяців курс долара в Україні зросте ще приблизно на 10%. Дані опитування оприлюднив Національний банк України.

Фінансові аналітики очікують курс 44,08 грн/долар, українські банкіри - 44,92 грн/долар.

У НБУ додали, що населення у жовтні прогнозувало курс на рівні 44,54 грн/долар. Це вище, ніж у вересні і - 44,03 грн/долар.

У свою чергу керівники підприємств чекають на курс на рівні 43,72 грн/долар (дані опитування за серпень).

Раніше Нацбанк заявляв про готовність вжити заходів для забезпечення стабільності валютного ринку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.