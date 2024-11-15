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До майже 45 гривень за долар — курсові очікування фінансових аналітиків, банкірів та населення

14:19, 15 листопада 2024
Українські банкіри очікують, що курс долара буде близько 44,92 грн.
До майже 45 гривень за долар — курсові очікування фінансових аналітиків, банкірів та населення
Фото: minfin.com.ua
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Фінансові аналітики, банкіри, керівники підприємств та населення очікують, що упродовж наступних 12 місяців курс долара в Україні зросте ще приблизно на 10%. Дані опитування оприлюднив Національний банк України.

Фінансові аналітики очікують курс 44,08 грн/долар, українські банкіри - 44,92 грн/долар.

У НБУ додали, що населення у жовтні прогнозувало курс на рівні 44,54 грн/долар. Це вище, ніж у вересні і - 44,03 грн/долар.

У свою чергу керівники підприємств чекають на курс на рівні 43,72 грн/долар (дані опитування за серпень).

Раніше Нацбанк заявляв про готовність вжити заходів для забезпечення стабільності валютного ринку.

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НБУ курс долара

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