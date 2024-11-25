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В Киеве на дороге обнаружили предмет, похожий на гранату – что известно

19:46, 25 ноября 2024
В Днепровском районе обноружили вероятную гранату.
В Киеве на дороге обнаружили предмет, похожий на гранату – что известно
Источник фото: Патрульная полиция Киева
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В полиции Киеве сообщают о том, что горожане продолжают обнаруживать опасные находки. Так, на днях на спецлинию 112 поступило сообщение об обнаружении опасного предмета в Днепровском районе. Заявитель рассказал, что во время прогулки по городу заметил вероятную гранату.

Инспекторы обеспечили охрану места происшествия и вызвали следователей и взрывотехников.

В полиции напоминают, как действовать, если обнаружили взрывоопасные предметы:

  • ни при каких обстоятельствах не прикасайтесь и не приближайтесь к ним;
  • сообщите о находке на спецлинию 112;
  • до приезда полиции не допускайте других лиц к месту обнаружения подозрительных предметов;
  • немедленно прекратите любые работы в районе обнаружения взрывоопасных предметов.

Ранее в Киеве на станции метро «Вокзальная» нашли подозрительный пакет, на месте работали взрывотехники.

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полиция Киев

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