В Киеве на дороге обнаружили предмет, похожий на гранату – что известно

В полиции Киеве сообщают о том, что горожане продолжают обнаруживать опасные находки. Так, на днях на спецлинию 112 поступило сообщение об обнаружении опасного предмета в Днепровском районе. Заявитель рассказал, что во время прогулки по городу заметил вероятную гранату.
Инспекторы обеспечили охрану места происшествия и вызвали следователей и взрывотехников.
В полиции напоминают, как действовать, если обнаружили взрывоопасные предметы:
Ранее в Киеве на станции метро «Вокзальная» нашли подозрительный пакет, на месте работали взрывотехники.
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