В Киеве на дороге обнаружили предмет, похожий на гранату – что известно

В Днепровском районе обноружили вероятную гранату.

Источник фото: Патрульная полиция Киева

В полиции Киеве сообщают о том, что горожане продолжают обнаруживать опасные находки. Так, на днях на спецлинию 112 поступило сообщение об обнаружении опасного предмета в Днепровском районе. Заявитель рассказал, что во время прогулки по городу заметил вероятную гранату.

Инспекторы обеспечили охрану места происшествия и вызвали следователей и взрывотехников.

В полиции напоминают, как действовать, если обнаружили взрывоопасные предметы:

ни при каких обстоятельствах не прикасайтесь и не приближайтесь к ним;

сообщите о находке на спецлинию 112;

до приезда полиции не допускайте других лиц к месту обнаружения подозрительных предметов;

немедленно прекратите любые работы в районе обнаружения взрывоопасных предметов.

Ранее в Киеве на станции метро «Вокзальная» нашли подозрительный пакет, на месте работали взрывотехники.

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