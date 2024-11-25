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У Києві на дорозі виявили предмет, схожий на гранату, – що відомо

19:46, 25 листопада 2024
У Дніпровському районі виявили ймовірну гранату.
У Києві на дорозі виявили предмет, схожий на гранату, – що відомо
Джерело фото: Патрульна поліція Києва
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У поліції Києві повідомляють про те, що містяни продовжують виявляти небезпечні знахідки. Так, днями на спецлінію 112 надійшло повідомлення про виявлення небезпечного предмета в Дніпровському районі. Заявник розповів, що під час прогулянки містом помітив ймовірну гранату.

Інспектори забезпечили охорону місця події та викликали слідчих та вибухотехніків.

У поліції нагадують, як діяти, якщо виявили вибухонебезпечні предмети:

  • у жодному разі не торкайтеся та не наближайтеся до них;
  • повідомте про знахідку на спецлінію 112;
  • до приїзду поліції не допускайте інших осіб до місця виявлення підозрілих предметів;
  • негайно припиніть будь-які роботи в районі виявлення вибухонебезпечних предметів.

Раніше у Києві на станції метро «Вокзальна» знайшли підозрілий пакет, на місці працювали вибухотехніки.

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поліція Київ

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