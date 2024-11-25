У Києві на дорозі виявили предмет, схожий на гранату, – що відомо

У поліції Києві повідомляють про те, що містяни продовжують виявляти небезпечні знахідки. Так, днями на спецлінію 112 надійшло повідомлення про виявлення небезпечного предмета в Дніпровському районі. Заявник розповів, що під час прогулянки містом помітив ймовірну гранату.
Інспектори забезпечили охорону місця події та викликали слідчих та вибухотехніків.
У поліції нагадують, як діяти, якщо виявили вибухонебезпечні предмети:
Раніше у Києві на станції метро «Вокзальна» знайшли підозрілий пакет, на місці працювали вибухотехніки.
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