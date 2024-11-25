Плательщик, подавший жалобу, имеет право предоставить ГНС устные объяснения в режиме видеоконференции

Если плательщик желает взаимодействовать с налоговой в режиме видеоконференции, он должен указать об этом, в частности, в поданных возражениях.

В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области напомнили, что подавший жалобу имеет право предоставить налоговому органу устные объяснения в режиме видеоконференции.

С 16 июня 2024 года вступил в силу отдельные нормы Закона Украины от 23 февраля 2024 года № 3603-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины по совершенствованию онлайн-коммуникации с налогоплательщиками и уточнению отдельных положений законодательства», которыми вносятся изменения согласно п. 17.1 ст. 17, п. 21.1 ст. 21, п. 42 экз. 1.2 ст. 42 экз. 1.2, ст. 86 Налогового кодекса Украины в п.п 17.1.18 п. 17.1 ст. 17 НКУ налогоплательщик имеет право взаимодействовать с контролирующим органом в режиме видеоконференции в случаях, предусмотренных НКУ, с целью предоставления устных объяснений.

Подпунктом 86.7.2 п. 86.7 ст. 86 НКУ установлено, что в случае получения от налогоплательщика в определенном п. 86.7 ст. 86 НКУ порядка возражений к акту проверки и/или дополнительных документов и пояснений контролирующий орган обязан уведомить налогоплательщика о дате, времени и месте/способе рассмотрения материалов проверки, в том числе в режиме видеоконференции. Такое уведомление направляется налогоплательщику в течение двух рабочих дней со дня получения от него возражений и/или дополнительных документов и объяснений, но не позднее чем за четыре рабочих дня до дня их рассмотрения. Информация (уведомление) о рассмотрении контролирующим органом, определенным п.п. 41.1.1 п. 41.1 ст. 41 НКУ, материалы проверки в режиме видеоконференции направляются налогоплательщику в электронном виде в Электронный кабинет.

Налогоплательщик имеет право участвовать в рассмотрении материалов проверки лично или через своего представителя, в том числе в режиме видеоконференции, о чем отмечается в поданных возражениях. Непосредственно при рассмотрении материалов проверки налогоплательщик вправе предоставлять письменные (кроме случаев рассмотрения материалов проверки в режиме видеоконференции) и/или устные объяснения по поводу предмета рассмотрения.

Согласно абзацу четвертому п. 86.11 ст. 86 НКУ возражения рассматриваются контролирующим органом в течение пяти рабочих дней со дня их получения и налогоплательщику посылается ответ в порядке, определенном ст. 58 НКУ для отправки (вручения) налоговых уведомлений-решений. Такой ответ является неотъемлемой частью справки о проведении электронной проверки. Налогоплательщик (его уполномоченное лицо и/или представитель) имеет право участвовать в рассмотрении возражений, в том числе в режиме видеоконференции, о чем он отмечает в поданных возражениях.

Налогоплательщик, желающий взаимодействовать с контролирующим органом в режиме видеоконференции, должен указать об этом, в частности, в поданных возражениях (если желает принять участие в рассмотрении материалов проверки).

Постановлением Кабинета Министров Украины от 13 июня 2024 г. № 703 «О внесении изменений в порядки, утвержденные постановлением Кабинета Министров Украины от 11 декабря 2019 г. № 1165» внесены изменения в рассмотрение материалов жалобы в режиме видеоконференции.

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