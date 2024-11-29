В Украине с момента полномасштабного вторжения от российских мин пострадали десятки детей

16 детей погибло от взрывоопасных предметов.

В Украине с начала полномасштабного вторжения России от взрывоопасных предметов погибли 318 человек, из них 16 – дети. Такие цифры во время брифинга привела представительница Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага.

«По состоянию на сегодняшний день с начала полномасштабного вторжения от минно-взрывных травм у нас погибло более 318 человек, из них 16 – дети. Более 765 человек пострадали, в том числе 86 – это были дети», – сказала она.

Представительница ГСЧС призвала граждан в случае обнаружения подозрительного предмета не подходить к нему и не трогать, а позвонить на номер 101.

Как ранее мы сообщали, в Киеве обнаружили возле мусорных баков предмет, похожий на снаряд, – фото.

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