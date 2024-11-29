В Україні з моменту повномасштабного вторгнення від російських мін постраждали десятки дітей

16 дітей загинуло від вибухонебезпечних предметів.

В Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії від вибухонебезпечних предметів загинуло 318 людей, з них 16 – діти. Такі цифри під час брифінгу навела речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага.

«Станом на сьогодні з початку повномасштабного вторгнення від мінно-вибухових травм у нас загинуло понад 318 людей, з них 16 – діти. Понад 765 людей постраждало, у тому числі 86 – це були діти», – сказала вона.

Представниця ДСНС закликала громадян у разі виявлення підозрілого предмета не підходити до нього і не чіпати, а зателефонувати на номер 101.

Як раніше ми повідомляли, у Києві виявили біля сміттєвих баків предмет, схожий на снаряд, – фото.

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