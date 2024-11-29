Стратегічна інвестиційна рада схвалила пріоритетні напрями відновлення, — Денис Шмигаль

За словами Дениса Шмигаля, визначені інвестиційні пріоритети на 2025 рік будуть предметом моніторингу в межах Української Платформи Донорів.

Фото: kmu.gov.ua

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29 листопада відбулося 6-те засідання Стратегічної інвестиційної ради. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Під час засідання учасники ради розглянули пропозиції щодо основних напрямів відновлення, за якими формуються інвестиційні пріоритети на наступний рік.

За словами прем'єра, під час засідання схвалено пріоритетні напрями відновлення:

— соціальна сфера (відбудова житла, освіта і наука, охорона здоров’я, соціальний захист);

— відбудова інфраструктури (енергетика, зокрема захист енергооб’єктів, транспорт, водопостачання і водовідведення);

— розмінування та цивільний захист (зокрема «розбудова укриттів за Фінською моделлю).

«Визначені інвестиційні пріоритети на 2025 рік будуть предметом моніторингу в межах Української Платформи Донорів», — підкреслив Денис Шмигаль.

Крім того, на засіданні ради обговорили резервний перелік інвестиційних проектів у рамках грантової угоди з Урядом Франції щодо сприяння відновленню та підтримці критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки України. Відповідний перелік буде передано французьким партнерам.

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