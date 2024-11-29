Для того, щоб задекларувати зброю, необхідно звернутися в поліцію.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», 25 листопада набув чинності наказ МВС №770 від 18 листопада, яким затверджено Правила носіння, зберігання та перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів до неї цивільними особами, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії РФ або інших держав.

У матеріалі за посиланням «Судово-юридична газета» описувала порядок декларування зброї.

У Національній поліції України пояснили, які документи потрібні, щоб задекларувати вогнепальну зброю та боєприпаси до неї.

Так, перелік документів включає:

Письмову заяву, в якій необхідно вказати де і коли знайдено зброю.

Паспорт та ідентифікаційний код.

Витяг про місце проживання/реєстрації.

Фотокартку 3,5х4,5 см.

Для того, щоб задекларувати зброю, необхідно звернутися в поліцію.

Також ми писали, куди звертатися, щоб задекларувати вогнепальну зброю та боєприпаси на Київщині.

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