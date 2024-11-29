Какие документы необходимы, чтобы задекларировать огнестрельное оружие и боеприпасы к нему

Для того чтобы задекларировать оружие, необходимо обратиться в полицию.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», 25 ноября вступил в силу приказ МВД №770 от 18 ноября, которым утверждены Правила ношения, хранения и перевозки огнестрельного оружия и боеприпасов к нему гражданскими лицами, участвующими в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии РФ или других стран.

В материале по ссылке «Судебно-юридическая газета» описывала порядок декларирования оружия.

В Национальной полиции Украины объяснили, какие документы нужны, чтобы задекларировать огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.

Так, перечень документов включает:

Письменное заявление, в котором необходимо указать, где и когда найдено оружие.

Паспорт и идентификационный код.

Выписка о месте проживания/регистрации.

Фотографию 3,5х4,5 см.

Для того чтобы задекларировать оружие, необходимо обратиться в полицию.

Также мы писали, куда обращаться, чтобы задекларировать огнестрельное оружие и боеприпасы на Киевщине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.