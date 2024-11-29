Какие документы необходимы, чтобы задекларировать огнестрельное оружие и боеприпасы к нему

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», 25 ноября вступил в силу приказ МВД №770 от 18 ноября, которым утверждены Правила ношения, хранения и перевозки огнестрельного оружия и боеприпасов к нему гражданскими лицами, участвующими в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии РФ или других стран.
В материале по ссылке «Судебно-юридическая газета» описывала порядок декларирования оружия.
В Национальной полиции Украины объяснили, какие документы нужны, чтобы задекларировать огнестрельное оружие и боеприпасы к нему.
Так, перечень документов включает:
Для того чтобы задекларировать оружие, необходимо обратиться в полицию.
Также мы писали, куда обращаться, чтобы задекларировать огнестрельное оружие и боеприпасы на Киевщине.
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