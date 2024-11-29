Стратегический инвестиционный совет одобрил приоритетные направления восстановления — Денис Шмыгаль

29 ноября состоялось 6-е заседание Стратегического инвестиционного совета. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
В ходе заседания участники совета рассмотрели предложения по основным направлениям обновления, по которым формируются инвестиционные приоритеты на следующий год.
По словам премьера, во время заседания одобрены приоритетные направления восстановления:
- социальная сфера (восстановление жилья, образование и наука, здравоохранение, социальная защита);
- восстановление инфраструктуры (энергетика, в том числе защита энергообъектов, транспорт, водоснабжение и водоотвод);
- разминирование и гражданская защита (в частности, «разработка укрытий по Финской модели»).
«Определенные инвестиционные приоритеты на 2025 год будут предметом мониторинга в рамках Украинской Платформы Доноров», - подчеркнул Денис Шмыгаль.
Кроме того, на заседании совета обсудили резервный перечень инвестиционных проектов в рамках грантового соглашения с Правительством Франции о содействии восстановлению и поддержке критической инфраструктуры и приоритетных секторов экономики Украины. Соответствующий перечень будет передан французским партнерам.
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