Стратегический инвестиционный совет одобрил приоритетные направления восстановления — Денис Шмыгаль

По словам Дениса Шмыгаля, определенные инвестиционные приоритеты на 2025 год будут предметом мониторинга в рамках Украинской Платформы Доноров.

Фото: kmu.gov.ua

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29 ноября состоялось 6-е заседание Стратегического инвестиционного совета. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В ходе заседания участники совета рассмотрели предложения по основным направлениям обновления, по которым формируются инвестиционные приоритеты на следующий год.

По словам премьера, во время заседания одобрены приоритетные направления восстановления:

- социальная сфера (восстановление жилья, образование и наука, здравоохранение, социальная защита);

- восстановление инфраструктуры (энергетика, в том числе защита энергообъектов, транспорт, водоснабжение и водоотвод);

- разминирование и гражданская защита (в частности, «разработка укрытий по Финской модели»).

«Определенные инвестиционные приоритеты на 2025 год будут предметом мониторинга в рамках Украинской Платформы Доноров», - подчеркнул Денис Шмыгаль.

Кроме того, на заседании совета обсудили резервный перечень инвестиционных проектов в рамках грантового соглашения с Правительством Франции о содействии восстановлению и поддержке критической инфраструктуры и приоритетных секторов экономики Украины. Соответствующий перечень будет передан французским партнерам.

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