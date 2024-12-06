У военного блогера, подозреваемого в мошенничестве, во время обыска нашли гранату и патроны

Блогеру грозит до 7 лет тюрьмы.

Фото: npu.gov.ua

Следователи сообщили о новом подозрении военному блогеру, у которого во время обыска обнаружили гранату и патроны. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Боеприпасы изъяли еще в ноябре во время санкционированного обыска. Тогда же блогеру предъявили подозрение в мошенничестве, совершенном в условиях военного положения. По данным следствия, он присвоил не менее 350 тысяч гривен из сбора 3,5 миллиона гривен, которые планировали использовать для закупки пяти минометов для ВСУ.

В декабре следователи собрали достаточно доказательств, чтобы объявить еще одно подозрение - за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

Кроме того, правоохранители подали ходатайство об изменении меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.

Блогеру грозит до семи лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.