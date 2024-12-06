У військового блогера, підозрюваного у шахрайстві, під час обшуку знайшли гранату та набої

Слідчі повідомили про нову підозру військовому блогеру, у якого під час обшуку виявили гранату та набої. Про це повідомила Національна поліція України.
Боєприпаси вилучили ще у листопаді під час санкціонованого обшуку. Тоді ж блогеру висунули підозру в шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану. За даними слідства, він привласнив щонайменше 350 тисяч гривень зі збору 3,5 мільйона гривень, які планували використати для закупівлі п’яти мінометів для ЗСУ.
У грудні слідчі зібрали достатньо доказів, щоб оголосити ще одну підозру — за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).
Крім того, правоохоронці подали клопотання про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою.
Блогеру загрожує до семи років позбавлення волі.
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