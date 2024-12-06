Ремонты не соответствуют стандартам, в приоритете – строительство новых заведений для заключенных, – Стефанишина

Правительство сосредоточивает внимание на новых учреждениях для заключенных, – Ольга Стефанишина.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что строительство новых заведений для содержания заключенных стало приоритетом. По ее словам, ремонты существующих учреждений не способны обеспечить необходимые современные стандарты.

«Более 3 тысяч заключенных получили улучшение условий содержания в течение 2024 года, что положительно отмечено в отчете Комитета министров Совета Европы по выполнению решений Европейского суда по правам человека», - сообщила Стефанишина во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Она отметила, что, хотя улучшение существующих условий будет продолжаться, основной задачей является строительство новых учреждений содержания, поскольку система, доставшаяся в наследство от Советского Союза, не может соответствовать современным требованиям без кардинальных изменений.

«У нас есть некоторые предложения в рамках Стратегического инвестиционного совета, и мы надеемся, что нам удастся реализовать эти проекты», - добавила она.

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