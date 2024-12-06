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Ремонти не відповідають стандартам, в пріоритеті – будівництво нових закладів для ув'язнених, – Стефанішина

12:28, 6 грудня 2024
Уряд зосереджує увагу на нових закладах для ув'язнених, — Ольга Стефанішина.
Ремонти не відповідають стандартам, в пріоритеті – будівництво нових закладів для ув'язнених, – Стефанішина
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Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявила, що будівництво нових закладів для тримання ув'язнених стало пріоритетом. За її словами, ремонти існуючих установ не здатні забезпечити необхідні сучасні стандарти.

«Понад 3 тисяч ув'язнених отримали поліпшення умов тримання протягом 2024 року, що позитивно відзначено у звіті Комітету міністрів Ради Європи щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини», — повідомила Стефанішина під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Вона зазначила, що, хоча поліпшення існуючих умов продовжуватиметься, основним завданням є будівництво нових закладів тримання, оскільки система, що дісталася у спадок від Радянського Союзу, не може відповідати сучасним вимогам без кардинальних змін.

«У нас є деякі пропозиції в рамках Стратегічної інвестиційної ради, і ми сподіваємося, що нам вдасться реалізувати ці проєкти», — додала вона.

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в'язниця Кабінет Міністрів України

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