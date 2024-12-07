В МИД Украины выразили поддержку Румынии, где расследуют вероятное вмешательство в президентские выборы

Это очередной эпизод более широкой гибридной агрессии России против Европы и остального свободного мира, — так прокомментировали в МИД возможное вмешательство РФ в выборы в Румынии.

Министерство иностранных дел Украины выразило поддержку Румынии в контексте «беспрецедентной гибридной атаки России против румынской демократии». Об этом говорится в заявлении ведомства.

В МИД подчеркнули, что российское вмешательство во внутренние дела Румынии следует рассматривать как попытку лишить румынский народ его конституционного права по свободному выбору. Речь идет о возможном вмешательстве РФ в выборы Румынии.

«Это очередной эпизод более широкой гибридной агрессии россии против Европы и остального свободного мира, которая уже проявлялась в последнее время в активных российских усилиях по расшатыванию ситуации в Грузии, Молдове и ряде других стран», – заявили в МИД.

Дипломаты подчеркнули, что подобное вмешательство в дела Румынии лишь подтверждает заявления Украины о том, что агрессивные планы Кремля распространяются и на страны ЕС и НАТО.

"Ответ на такие российские угрозы должен быть общим и решительным, в частности, максимальная поддержка Украины в противодействии российской агрессии ради сохранения стабильности в Европе и мире", - отметили в МИД.

Как ранее сообщалось, Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов. Как известно, победу сенсационно одержал Келин Джорджеску.

Также суд обнародовал обоснование своего решения об отмене результатов первого тура президентских выборов и повторного проведения голосования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.