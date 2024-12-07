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У МЗС України висловили підтримку Румунії, де розслідують ймовірне втручання у президенстські вибори

17:53, 7 грудня 2024
Це черговий епізод ширшої гібридної агресії росії проти Європи та решти вільного світу, — так прокоментували у МЗС можливе втручання РФ у вибори в Румунії.
У МЗС України висловили підтримку Румунії, де розслідують ймовірне втручання у президенстські вибори
фото з відкритих джерел
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Міністерство закордонних справ України висловило підтримку Румунії у контексті «безпрецедентної гібридної атаки росії проти румунської демократії». Про це йдеться в заяві відомстві.

У МЗС підкреслили, що російське втручання у внутрішні справи Румунії слід розглядати як спробу позбавити румунський народ його конституційного права на вільний вибір. Йдеться про можливе втручання РФ у вибори в Румунії.

«Це черговий епізод ширшої гібридної агресії росії проти Європи та решти вільного світу, яка вже виявлялася останнім часом в активних російських зусиллях з розхитування ситуації в Грузії, Молдові та низці інших країн», – заявили у МЗС. 

Дипломати наголосили, що подібне втручання у справи Румунії лише підтверджує заяви України про те, що агресивні плани Кремля поширюються і на країни ЄС та НАТО.

"Відповідь на такі російські загрози має бути спільною та рішучою, зокрема максимальна підтримка України в протидії російській агресії заради збереження стабільності в Європі та світі", – зазначили в МЗС.

Як раніше повідомлялося, Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру президентських виборів. Як відомо, перемогу сенсаційно здобув Келін Джорджеску.

Також суд оприлюднив обґрунтування свого рішення щодо скасування результатів першого туру президентських виборів та повторного проведення голосування.

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президент МЗС вибори Румунія

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