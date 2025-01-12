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Некоторым пенсионерам насчитают 570 гривен доплаты в январе

19:20, 12 января 2025
Прибавку назначают в случае соблюдения определенных требований.
Некоторым пенсионерам насчитают 570 гривен доплаты в январе
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В январе 2025 года Пенсионный фонд Украины начислит некоторым пенсионерам доплаты к пенсиям. Граждане в возрасте старше 80 лет смогут получить 570 гривен, сообщили в Пенсионном фонде.

Главное условие — общий размер суммарной ежемесячной пенсии не может быть выше 10,34 тыс. гривен. Уровень доплаты по этому возрасту, как и в прошлом году, составляет 570 гривен.

Доплату начнут начислять по достижении пенсионером 80-летнего возраста, то есть не с начала календарного месяца, а исключительно с даты рождения гражданина, если человек не родился 1 числа. Эти прибавки будут ежемесячно.

Ранее мы писали, какую социальную пенсию в 2025 году платят, если не хватает стажа.

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