Деяким пенсіонерам нарахують 570 гривень доплати у січні

Надбавку призначають у разі дотримання певних вимог.

У січні 2025 року Пенсійний фонд України нарахує деяким пенсіонерам доплати до пенсій. Громадяни у віці старше 80 років зможуть отримати 570 гривень, повідомили у Пенсійному фонді.

Головна умова — загальний розмір сумарної щомісячної пенсії не може бути вищий за 10,34 тис. гривень. Рівень доплати за цим віком, як і минулого рок, складає 570 гривень.

Доплату почнуть нараховувати після досягнення пенсіонером 80-річного віку, тобто не з початку календарного місяця, а виключно з дати народження громадянина, якщо людина не народилась 1 числа. Ці надбавки будуть щомісяця.

Раніше ми писали, яку соціальну пенсію в 2025 році платять, якщо не вистачає стажу.

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