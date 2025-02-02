В Винницкой области арендатор незаконно присвоил гидросооружение за 66 млн

Прокуратурой установлен факт незаконной регистрации за третьими лицами права собственности на гидротехническое сооружение площадью 2,6 тыс. м².

Винницкая окружная прокуратура обнаружила незаконную регистрацию права собственности на гидротехническое сооружение площадью 2,6 тыс. м² стоимостью 66,6 млн грн в пгт Стрижавка Винницкого района.

Объект находился в пользовании по договору аренды земельного участка водного фонда, заключенном между частным предприятием и Винницкой районной госадминистрацией в 2006 году и продолженным. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

В то же время за период использования арендатором водоема им незаконно приобретено в частную собственность расположенное на указанном земельном участке недвижимое имущество – гидротехническое сооружение.

Действующим законодательством Украины передача земель водного фонда, а также расположенных на них объектов, в частную собственность запрещена, поскольку последние неразрывно связаны с водоемами и земельными участками и отделение от них не может произойти без изменения целевого назначения и ущерба такому объекту .

Прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Винницкой области с иском о признании недействительным и отмене решения о государственной регистрации прав на гидросооружение в Стрижавке за частным предприятием.

Судом прокуратуре в удовлетворении ее требований было отказано, поэтому прокуроры обжаловали это решение в Северо-западный апелляционный хозяйственный суд. Постановлением суда апелляционной инстанции отменено решение Хозяйственного суда Винницкой области и принято решение об удовлетворении иска.

Теперь прокуратура будет контролировать реальное исполнение решения суда, а именно – внесение в Государственный реестр прав на недвижимое имущество сведений о прекращении вещного права на гидросооружение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.