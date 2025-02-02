Практика судів
  1. В Україні

На Вінниччині орендар незаконно привласнив гідроспоруду за 66 млн

07:18, 2 лютого 2025
Прокуратурою встановлено факт незаконної реєстрації за третіми особами права власності на гідротехнічну споруду площею 2,6 тис. м².
На Вінниччині орендар незаконно привласнив гідроспоруду за 66 млн
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вінницька окружна прокуратура виявила незаконну реєстрацію права власності на гідротехнічну споруду площею 2,6 тис. м² вартістю 66,6 млн грн у смт Стрижавка Вінницького району.

Об’єкт перебував у користуванні за договором оренди земельної ділянки водного фонду, укладеним між приватним підприємством та Вінницькою районною держадміністрацією у 2006 році та згодом продовженим. Про це повідомили в обласній прокуратурі. 

Водночас за період використання орендарем водойми ним незаконно набуто у приватну власність розташоване на вказаній земельній ділянці нерухоме майно – гідротехнічну споруду. 

Чинним законодавством України передача земель водного фонду, а також розташованих на них об’єктів, у приватну власність заборонена, оскільки останні нерозривно пов’язані з водоймами і земельними ділянками та відокремлення від них не може відбутися без зміни цільового призначення і шкоди такому об’єкту. 

Прокуратура звернулася до Господарського суду Вінницької області з позовом про визнання недійсним та скасування рішення про державну реєстрацію прав на гідроспоруду у Стрижавці за приватним підприємством. 

Судом прокуратурі у задоволенні її вимог було відмовлено, відтак прокурори оскаржили це рішення до Північно-західного апеляційного господарського суду. Постановою суду апеляційної інстанції скасовано рішення Господарського суду Вінницької області та прийнято нове рішення про задоволення позову.

Наразі прокуратура контролюватиме реальне виконання рішення суду, а саме – внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про припинення речового права на гідроспоруду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Вінниця

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Скіфи, готи, козацтво, Степан Бандера, Леонід Кравчук, Євромайдан та створення «Дії» – що повинні знати судді та кандидати на посади суддів перед тестуванням з історії української державності

ВККС затвердила програму іспиту з історії української державності для діючих та майбутніх суддів, яка нагадує шкільні та університетські програми.

Громадська рада доброчесності та ГРМЕ отримали повний доступ до суддівських досьє і досьє кандидатів на посади суддів

ГРД та ГРМЕ будуть отримувати від ВККС інформацію на «секретних» флешках, але підпишуть зобов’язання знищити всю конфіденційну інформацію.

Громадська організація, яка відповідає за «фактчекінг» постів у Facebook українських користувачів, отримувала фінансування від USAID

Перевірками постів у Facebook на предмет недостовірності контенту займається організація, яка отримує кошти від Агентства США з міжнародного розвитку USAID.

Уряд Британії виділив під реформу судового врядування в Україні 739 тисяч фунтів, частина з яких пішли на розробку тренінгів з гендерної рівності, інклюзії та оплату експертам

Як вказано у звіті за підписом голови Вищої ради правосуддя Григорія Усика, були зроблені попередні висновки щодо гендерної рівності та інклюзії і розпочато підготовку до проведення тренінгів щодо суддівської етики.

Верховна Рада збирається встановити кримінальну відповідальність для членів ТЦК і ВЛК за порушення порядку призову – до 8 років позбавлення волі

Раніше цей спільний законопроект анонсували у правоохоронному комітеті Ради та комітеті з питань нацбезпеки.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Наумюк
    Сергій Наумюк
    заступник голови Служби безпеки України
  • Олександр Тинок
    Олександр Тинок
    суддя Господарського суду Чернівецької області