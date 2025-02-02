На Вінниччині орендар незаконно привласнив гідроспоруду за 66 млн

Прокуратурою встановлено факт незаконної реєстрації за третіми особами права власності на гідротехнічну споруду площею 2,6 тис. м².

Вінницька окружна прокуратура виявила незаконну реєстрацію права власності на гідротехнічну споруду площею 2,6 тис. м² вартістю 66,6 млн грн у смт Стрижавка Вінницького району.

Об’єкт перебував у користуванні за договором оренди земельної ділянки водного фонду, укладеним між приватним підприємством та Вінницькою районною держадміністрацією у 2006 році та згодом продовженим. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Водночас за період використання орендарем водойми ним незаконно набуто у приватну власність розташоване на вказаній земельній ділянці нерухоме майно – гідротехнічну споруду.

Чинним законодавством України передача земель водного фонду, а також розташованих на них об’єктів, у приватну власність заборонена, оскільки останні нерозривно пов’язані з водоймами і земельними ділянками та відокремлення від них не може відбутися без зміни цільового призначення і шкоди такому об’єкту.

Прокуратура звернулася до Господарського суду Вінницької області з позовом про визнання недійсним та скасування рішення про державну реєстрацію прав на гідроспоруду у Стрижавці за приватним підприємством.

Судом прокуратурі у задоволенні її вимог було відмовлено, відтак прокурори оскаржили це рішення до Північно-західного апеляційного господарського суду. Постановою суду апеляційної інстанції скасовано рішення Господарського суду Вінницької області та прийнято нове рішення про задоволення позову.

Наразі прокуратура контролюватиме реальне виконання рішення суду, а саме – внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про припинення речового права на гідроспоруду.

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