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Зеленский: пока у Трампа нет официального плана по прекращению войны

18:59, 6 февраля 2025
По словам Зеленского, команды Украины и США должны работать вместе над планом мира.
Зеленский: пока у Трампа нет официального плана по прекращению войны
Фото: GettyImagеs
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у президента США Дональда Трампа пока нет официального плана по прекращению войны. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

«Его (плана - ИФ-У) еще официального нет. То, что есть в тех или иных публикациях... я уверен, что это не является официальным планом президента Трампа», - отметил Зеленский, добавив, что он уже имеет свое видение будущего плана, которое обсуждалось с американской стороной еще до инаугурации Трампа.

Президент Украины также заверил, что команды Украины и США будут работать вместе, поскольку не может быть отдельных планов от каждой из стран.

По словам Зеленского, «команды (США и Украины - ред.) будут работать вместе, не может быть плана отдельно от кого-то, даже со стороны Соединенных Штатов».

Он также выразил убеждение, что будет много информации относительно потенциального плана «в Киеве, не в Киеве» и где-то это может совпадать с реальностью, но в большинстве - нет.

«Дождемся все таки наших официальных переговоров и официальных результатов», - резюмировал Президент Украины.

Как ранее писала  «Судебно-юридическая газета», спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и РФ Кит Келлог примет участие в конференции по безопасности в Мюнхене, которая пройдет с 14 по 16 февраля. И по словам спецпредставителя, план Трампа об урегулировании войны в Украине представит сам президент США.

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США Дональд Трамп война Владимир Зеленский

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