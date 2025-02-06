Зеленський: наразі у Трампа немає офіційного плану щодо припинення війни

За словами Зеленського, команди України та США мають працювати разом над планом миру.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що у президента США Дональда Трампа наразі немає офіційного плану щодо припинення війни. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

«Його (плану - ІФ-У) ще офіційного немає. Те, що є в тих чи інших публікаціях... я впевнений, що це не є офіційним планом президента Трампа», - зазначив Зеленський, додавши, що він уже має своє бачення майбутнього плану, яке обговорювалося з американською стороною ще до інаугурації Трампа.

Президент України також запевнив, що команди України та США працюватимуть разом, оскільки не може бути окремих планів від кожної з країн.

За словами Зеленського, «команди (США та України – ред.) працюватимуть разом, не може бути плану окремо від когось, навіть з боку Сполучених Штатів».

Він також висловив переконання, що буде багато інформації щодо потенційного плану «в Києві, не в Києві» і десь це може співпадати з реальністю, але в більшості – ні.

«Дочекаємось все таки наших офіційних перемовин і офіційних результатів», – резюмував Президент України.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог візьме участь у безпековій конференції в Мюнхені, яка пройде з 14 по 16 лютого. І за словами спецпредставника, план Трампа про врегулювання війни в Україні презентуватиме сам президент США.

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