Зеленский не поехал в Саудовскую Аравию, чтобы не легитимизировать переговоры США и РФ, — Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский перенес свой визит в Саудовскую Аравию, чтобы не легитимизировать состоявшуюся 18 февраля встречу делегаций США и России в Эр-Рияде. Об этом сообщает Reuters.
"Украина не хотела придавать легитимность тому, что произошло в Эр-Рияде", - пишет издание.
Во время своего визита в Турцию Зеленский отметил, что его не приглашали на переговоры между делегациями США и России, состоявшиеся в Саудовской Аравии.
Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что решил перенести свой визит в Саудовскую Аравию. По словам украинского лидера, он не хотел "совпадений" после встречи между российскими и американскими политиками.
Напомним, что 18 февраля делегации США и РФ завершили переговоры в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди. Они продолжались около 4 часов. Как сообщили участники переговоров с российской стороны, встреча Президента США Дональда Трампа с Путиным на следующей неделе не состоится.
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