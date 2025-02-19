Зеленский не поехал в Саудовскую Аравию, чтобы не легитимизировать переговоры США и РФ, — Reuters

Президент Владимир Зеленский отложил визит в Саудовскую Аравию, чтобы не производить впечатление легитимности переговоров между США и Россией в Эр-Рияде.

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Президент Украины Владимир Зеленский перенес свой визит в Саудовскую Аравию, чтобы не легитимизировать состоявшуюся 18 февраля встречу делегаций США и России в Эр-Рияде. Об этом сообщает Reuters.

"Украина не хотела придавать легитимность тому, что произошло в Эр-Рияде", - пишет издание.

Во время своего визита в Турцию Зеленский отметил, что его не приглашали на переговоры между делегациями США и России, состоявшиеся в Саудовской Аравии.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что решил перенести свой визит в Саудовскую Аравию. По словам украинского лидера, он не хотел "совпадений" после встречи между российскими и американскими политиками.

Напомним, что 18 февраля делегации США и РФ завершили переговоры в столице Саудовской Аравии Эр-Рияди. Они продолжались около 4 часов. Как сообщили участники переговоров с российской стороны, встреча Президента США Дональда Трампа с Путиным на следующей неделе не состоится.

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