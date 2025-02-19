Зеленський не поїхав до Саудівської Аравії, щоб не легітимізувати переговори США і РФ, — Reuters

Президент України Володимир Зеленський переніс свій візит до Саудівської Аравії, щоб не легітимізувати зустріч делегацій США та Росії в Ер-Ріяді, що відбулась 18 лютого. Про це повідомляє Reuters.

"Україна не хотіла надавати легітимності тому, що відбулося в Ер-Ріяді", - пише видання.

Під час свого візиту до Туреччини Зеленський зазначив, що його не запрошували на переговори між делегаціями США та Росії, які відбулися в Саудівській Аравії.

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що вирішив перенести свій візит до Саудівської Аравії. За словами українського лідера, він не хотів «збігів» після зустрічі між російськими та американськими політиками.

Як відомо, 18 лютого делегації США та РФ завершили переговори у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Вони тривали близько 4 годин. Як повідомили учасники перемовин з російської сторони, зустріч Президента США Дональда Трампа з Путіним наступного тижня не відбудеться.

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