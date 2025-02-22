В Украине презентовали новые звукометрические комплексы для обнаружения вражеской артиллерии

Новые сенсоры определяют позиции российских пушек по звуку.

Фото иллюстративное

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Украинская компания Vidar Systems представила новые звукометрические комплексы, способные определять координаты российской артиллерии на расстоянии до 25 км. Презентация состоялась во время Defense Tech Innovations Forum 2025 от Brave1.

Как рассказали представители компании, система состоит из пяти или десяти акустических сенсоров, работающих по принципу триангуляции и использующих алгоритмы искусственного интеллекта. Микрофоны фиксируют звук выстрела из разных точек, после чего программа анализирует полученные данные и определяет точные координаты врага.

Комплекс из пяти сенсоров может контролировать участок фронта шириной 10 км. Оборудование весит около 25 кг и может быть развернуто двумя людьми.

Система способна отличать взрывы артиллерии от других звуков, что позволяет быстро выявлять и уничтожать позиции российских минометов. Первые предсерийные образцы уже используются на передовой.

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