Практика судов
  1. В Украине

В Украине презентовали новые звукометрические комплексы для обнаружения вражеской артиллерии

17:22, 22 февраля 2025
Новые сенсоры определяют позиции российских пушек по звуку.
В Украине презентовали новые звукометрические комплексы для обнаружения вражеской артиллерии
Фото иллюстративное
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинская компания Vidar Systems представила новые звукометрические комплексы, способные определять координаты российской артиллерии на расстоянии до 25 км. Презентация состоялась во время Defense Tech Innovations Forum 2025 от Brave1.

Как рассказали представители компании, система состоит из пяти или десяти акустических сенсоров, работающих по принципу триангуляции и использующих алгоритмы искусственного интеллекта. Микрофоны фиксируют звук выстрела из разных точек, после чего программа анализирует полученные данные и определяет точные координаты врага.

Комплекс из пяти сенсоров может контролировать участок фронта шириной 10 км. Оборудование весит около 25 кг и может быть развернуто двумя людьми.

Система способна отличать взрывы артиллерии от других звуков, что позволяет быстро выявлять и уничтожать позиции российских минометов. Первые предсерийные образцы уже используются на передовой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

оружие

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада внесет изменения в Налоговый кодекс по стимулированию благотворительности

Плательщикам налога на прибыль предприятий разрешат не включать в налогооблагаемую прибыль благотворительную помощь до 8%.

ЕС не несет ответственности за невыплату безвозвратной финансовой помощи Украине в случае отсутствия ресурсов – что предусматривает соглашение с ЕС, заключенное под реализацию механизма ERA

В соответствии с Соглашением между Украиной и ЕС о внедрении Механизма кредитного сотрудничества, Украина признала и согласилась с тем, что суммы безвозвратной финансовой помощи, доступные для оплаты в рамках механизма, могут изменяться в зависимости от ресурсов, поступающих в механизм, или могут быть приостановлены.

Лицо нельзя привлечь за уклонение от уплаты налогов по статье 212 УК, если отсутствует налоговое уведомление-решение на основании проверки ГНС

Установление нарушения налогового законодательства должно подтверждаться исключительно согласованным налоговым уведомлением-решением, вынесенным Государственной налоговой службой по результатам налоговой проверки.

Верховная Рада рассмотрит изменения в закон о страховании гражданско-правовой ответственности владельцев авто по компенсации расходов участников боевых действий

Участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны получат временное освобождение от обязанности иметь договор обязательного страхования до 30 июня 2025 года.

Из-за остановки программы USAID стоимостью $25 млн у комитетов Верховной Рады возникнут сложности с тем, как рассказывать о результатах работы

По словам Ярослава Юрчишина, теперь реализация его законопроекта без финансирования доноров под вопросом, потому что нет ресурса.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Городовенко
    Віктор Городовенко
    суддя Конституційного Суду України
  • Валерій Сагайдак
    Валерій Сагайдак
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Андрій Кирилюк
    Андрій Кирилюк
    суддя Залізничного районного суду м. Львова