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Гоструда разъяснила, какие условия и гарантии может предусматривать коллективный договор

07:18, 12 марта 2025
Коллективный договор заключается на основе законодательства, принятого сторонами обязательств с целью регулирования производственных, трудовых и социально-экономических отношений, и согласования интересов работников и работодателей.
Гоструда разъяснила, какие условия и гарантии может предусматривать коллективный договор
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Юго-Восточное межрегиональное управление Госслужбы по труду разъяснило роль коллективных договоров в регулировании вопросов заработной платы.

Коллективный договор заключается на основе законодательства и принятых сторонами обязательств с целью регулирования производственных, трудовых и социально-экономических отношений, а также согласования интересов работников и работодателей.

Для установления достойной заработной платы и обеспечения стабильной занятости на высокоэффективных рабочих местах для работников предприятий, учреждений и организаций важно, чтобы субъекты трудовых отношений придерживались принципов социального диалога. В этом процессе особую роль играют коллективные договоры и соглашения, которые являются важным инструментом в механизме регулирования заработной платы. Ведь заработная плата является элементом трудовых отношений и должна, прежде всего, обеспечивать работнику реализацию его материальной и духовной жизни, а также профессионального и творческого потенциала.

Коллективный договор может предусматривать дополнительные по сравнению с действующим законодательством и соглашениями гарантии, социально-бытовые льготы, в том числе касающиеся детского оздоровления и приобретения новогодних подарков для детей работников и других социальных благ. Условия коллективного договора, которые ухудшают положение работников по сравнению с действующим законодательством и соглашениями, являются недействительными (ст. 16 Кодекса законов о труде Украины).

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договор Гоструда

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