Держпраці роз’яснила, які умови та гарантії може передбачати колективний договір

Колективний договір укладається на основі законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, і узгодження інтересів працівників та роботодавців.

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Південно-Східне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило роль колективних договорів у регулюванні питань зарплати.

Колективний договір укладається на основі законодавства, прийнятих сторонами зобов’язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, і узгодження інтересів працівників та роботодавців.

Для встановлення гідної заробітної плати, стабільної зайнятості на високоефективних робочих місцях працівникам підприємств, установ та організацій важливо, щоб суб’єкти трудових відносин дотримувалися принципів соціального діалогу, в якому особливо важливу роль відіграють колективні договори і угоди. Вони є вагомим важелем у механізмі регулювання заробітної плати. Адже заробітна плата є елементом трудових відношень та повинна насамперед забезпечувати працівникові реалізацію його матеріального і духовного життя, реалізацію професійного і творчого потенціалу.

Колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги, зокрема щодо дитячого оздоровлення та придбання новорічних подарунків для дітей працівників тощо. Умови колективного договору, що погіршують порівняно з чинним законодавством і угодами становище працівників, є недійсними (ст. 16 Кодексу законів про працю України).

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