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Нужно ли сообщать налоговой о принятии ученика на производственную практику

07:36, 12 марта 2025
При прохождении производственной практики ученики профессионально-технических заведений не вступают в трудовые отношения, следовательно, с ними не заключаются трудовые договоры.
Нужно ли сообщать налоговой о принятии ученика на производственную практику
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Управление инспекционной деятельности в Винницкой области объясняет, нужно ли подавать сообщения в территориальные органы ГНС о принятии ученика на производственную практику.

Для прохождения производственной практики слушателями профессионально-технических учреждений (далее – ПТУЗ) эти учебные заведения заключают соответствующие договоры с предприятиями, учреждениями и организациями.

За выполненные учащимися работы в ходе производственной практики предприятия осуществляют оплату труда в соответствии с заключенными договорами об учебно-производственной практике за фактически проделанную работу.

Эти средства перечисляются на расчетный счет ПТУ с целью выплаты учащимся 50% зарплаты за прохождение производственной практики. Остальные 50% зарплаты, начисленной за время производственной практики учащимся ПТУ, используются учебным заведением.

На основании вышеизложенного, трудовые отношения с учащимися ПТУЗ во время производственной практики не возникают, трудовые договоры не заключаются, уведомление о принятии работника на работу в органы ГНС не подается.

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налоговая

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