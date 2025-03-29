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Ожидаем серьезной реакции США и Европы на сотни «Шахедов» каждую ночь — Владимир Зеленский

21:33, 29 марта 2025
Владимир Зеленский подчеркнул, что Россию нужно принудить к миру, и только принуждение сработает.
Ожидаем серьезной реакции США и Европы на сотни «Шахедов» каждую ночь — Владимир Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский призывает партнеров к серьезной реакции на постоянные российские обстрелы. Об этом он сказал в своем вечернем обращении.

Он напомним, что за прошлую ночь РФ запустила по Украине 172 ударных дронов.

«Фактически ежедневно сейчас происходят такие масштабные атаки беспилотников, также ракетные угрозы, баллистика. Партнерам должно быть понятно, что эти российские удары бьют не только по нашим людям, но и по всем международным усилиям, по дипломатии, с помощью которой мы пытаемся завершить эту войну», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Россия наносит эти удары по позициям всех, кто хочет окончания войны.

«Невозможно игнорировать сотни «Шахедов» каждую ночь. Мы ожидаем серьезной реакции. Мы работаем ради этой реакции. Сильная реакция очень нужна — прежде всего Америки, Европы, всех в мире, кто сделал ставку на дипломатию. Россию нужно принудить к миру, и только принуждение сработает.

Уже слишком долго на столе находится предложение Америки о безусловном прекращении огня — без адекватного ответа от России. Это о многом говорит. Уже могло бы быть прекращение огня, если бы на Россию оказывалось настоящее давление», — заявил он.

Также Зеленский поблагодарил партнеров, которые продвигают новые санкционные решения в отношении РФ.

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США ЕС Украина война

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