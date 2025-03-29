Очікуємо серйозної реакції США та Європи на сотні «Шахедів» щоночі — Володимир Зеленський

Володимир Зеленський підкреслив, що Росію треба примусити до миру, і тільки примус спрацює.

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Президент України Володимир Зеленський закликає партнерів до серйозної реакції на постійні російські обстріли. Про це він сказав під час вечірнього звернення.

Він нагадав, що за минулу ніч РФ запустила по Україні 172 ударних дронів.

«Фактично щодобово зараз такі масштабні удари безпілотників, ще ракетні загрози, балістика. Партнерам має бути зрозуміло, що ці російські удари б'ють не тільки по наших людях, але й по всіх міжнародних зусиллях, по дипломатії, якою ми намагаємося завершити цю війну», - сказав він.

Глава держави підкреслив, що Росія завдає цих ударів по позиціях всіх, хто хоче закінчення війни.

«Неможливо ігнорувати сотні «Шахедів» щоночі. Ми очікуємо серйозної реакції. Ми працюємо на реакцію. Сильна реакція дуже потрібна, і передусім Америки, Європи, всіх у світі, хто зробив ставку на дипломатію. Росію треба примусити до миру, і тільки примус спрацює.

Вже надто довго на столі пропозиція Америки про безумовне припинення вогню, без адекватної відповіді з Росії. Це багато говорить. Вже могло би бути припинення вогню, якби на Росію був справжній тиск», - заявив він.

Таокж Зеленський подякував партнерам, які просувають нові санкційні рішення щодо РФ.

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