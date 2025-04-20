МИД Украины требует извинений от Fox News, который назвал Киев городом РФ

Украина требует извинений за недопустимую ошибку Fox News во время пасхальной трансляции.

Фото: МИД Украины

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Министерство иностранных дел Украины призвало американский телеканал Fox News извиниться за ошибочную географическую подписку во время трансляции Пасхального богослужения из Киева.

Во время эфира 20 апреля телеканал обозначил украинскую столицу как «Киев, Россия».

«Если это была ошибка, а не сознательное политическое заявление, следует извиниться и расследовать, кто совершил ошибку», - заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий на платформе Х (Twitter).

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