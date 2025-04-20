МЗС України вимагає вибачень від Fox News, який назвав Київ містом РФ

Україна вимагає вибачень за недопустиму помилку Fox News під час великодньої трансляції.

Фото: МЗС України

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Міністерство закордонних справ України закликало американський телеканал Fox News вибачитися за помилкову географічну підписку під час трансляції Великоднього богослужіння з Києва.

Під час ефіру 20 квітня телеканал позначив українську столицю як «Київ, Росія».

«Якщо це була помилка, а не свідома політична заява, слід вибачитися та розслідувати, хто зробив помилку», — заявив речник МЗС України Георгій Тихий на платформі Х (Twitter).

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