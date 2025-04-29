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Через полвека гуляния по космосу советский космический аппарат может упасть на Землю

18:46, 29 апреля 2025
Советский аппарат «Космос-482» после 53 лет в космосе может упасть на Землю в мае.
Через полвека гуляния по космосу советский космический аппарат может упасть на Землю
Фото: Gizmodo
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Посадочный модуль советского космического аппарата «Космос-482», который был запущен еще 31 марта 1972 года для исследования Венеры, вскоре может войти в атмосферу Земли. Об этом сообщает Gizmodo со ссылкой на блог спутникового мониторинга SatTrackCam Leiden.

После аварии на орбите «Космос-482» не смог покинуть околоземную орбиту и выйти на курс к Венере. Аппарат остался кружить вокруг планеты, разделившись на несколько частей. Сейчас ученые прогнозируют, что его посадочный модуль - весом почти 500 кг и диаметром около 1 метра - войдет в атмосферу Земли примерно в середине мая, развивая скорость до 240 км/ч.

Посадочный модуль создавался для чрезвычайно суровых условий атмосферы Венеры, поэтому имеет прочную конструкцию. Это означает, что он вполне может выдержать вход в земную атмосферу и достичь поверхности. В то же время точные дата и место падения остаются неизвестными - траектория таких объектов сложна для прогнозирования.

Несмотря на это, эксперты успокаивают: риск, что модуль упадет на населенный пункт, минимальный. Скорее всего, обломки упадут в отдаленных районах океана. Впрочем, как отмечают специалисты, неконтролируемое возвращение космических объектов всегда несет потенциальную угрозу.

Ожидается, что во время падения аппарат будет выглядеть как яркий и большой метеор. Его можно будет увидеть невооруженным глазом в зоне падения, если позволят погодные условия.

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земля космос

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