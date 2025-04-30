Трамп сделал новое заявление о Путине и войне в Украине

Дональд Трамп заявил, что Россия якобы захватила бы всю Украину, если бы он не выиграл президентские выборы.

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Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Путин хочет прекратить войну против Украины, хотя допускает, что он может вводить его в заблуждение.

"Я думаю, что да. Его мечтой было захватить всю страну. Благодаря мне он этого не сделает", - сказал Трамп в интервью ABC News, отвечая на вопрос о том, стремится ли Путин к миру.

Трамп уклонился от ответа на вопрос о том, доверяет ли он Путину.

"Я не доверяю вам. Я не доверяю многим людям. Но я думаю вот что. Я думаю, что он уважает меня. И я верю, что из-за меня он не собирается захватывать всю Украину", - заметил Трамп.

Также Дональд Трамп утверждает, что Путин "получил бы всю Украину", если бы он не выиграл президентские выборы.

Президент США добавил, что "не был счастлив, когда увидел, как Путин выпустил ракеты по нескольким городам" Украины.

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