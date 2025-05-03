Зеленский рассчитывает, что благодаря соглашению о недрах в этом году можно вдвое увеличить американскую помощь

Зеленский заявил, что запланированная на этот год помощь от Соединенных Штатов составляет $15 млрд, и такая же сумма на следующий.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что запланированная на этот год американская помощь составляет 15 млрд долларов и столько же на следующий. Однако благодаря созданному соглашением о недрах Инвестиционного фонда восстановления, запланированных на 2026 год 15 миллиардов долларов можно получить уже в этом году.

"Соглашение о полезных ископаемых сегодня выгодно обеим сторонам. Я сказал Трампу, что считаю, что наши команды пойдут друг другу на встречу для того, чтобы быть очень конструктивными, чтобы дата подписания была зафиксирована", - сказал Зеленский во время общения с журналистами.

Он добавил, что создаваемый соглашением фонд и само соглашение о минеральных ресурсах дает Украине возможность защищать будущие инвестиции США "и веру в то, что мы построим правильные экономические инвестиции".

Зеленский напомнил, что Конгресс США принял решение о предоставлении Украине пакета военной помощи в размере $15 млрд в 2025 году, и "также есть 15 млрд, которые они разбивали на 26-й".

"Вопрос – можно ли в 2026 году благодаря фонду теперь уже созданному, можно ли 15 млрд 2026 года приблизить на 2025, например, на вторую половину и получить оружие на 30 млрд – 2025 и 2026, но получить сейчас. Получить оружие и это будет вклад по американской стороне 30 млрд. В чем класс, я считаю, что в чем историчность этого события в том, что американцы могут прийти впервые на украинский рынок", – сказал Зеленский.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что новое соглашение между Украиной и США по экономическому партнерству, которое было подписано на этой неделе, будет способствовать усилению обороноспособности страны, в частности систем противовоздушной обороны.

Напомним, народный депутат Марьяна Безуглая объяснила, что соглашение о полезных ископаемых с США нужно для покупки оружия и многого другого.

Добавим, Кабмин опубликовал официальный перевод соглашения о недрах с США.

Президент США Дональд Трамп, комментируя соглашение о недрах с Украиной, заявил, что «присутствие США на местах добычи не позволит многим недобросовестным игрокам проникнуть в страну».

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