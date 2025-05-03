Зеленський розраховує, що завдяки угоді про надра цього року можна вдвічі збільшити американську допомогу

Зеленський заявив, що допомога від Сполучених Штатів, яка запланована на цей рік, становить $15 млрд, і така ж сума на наступний.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що американська допомога, яка запланована на цей рік становить 15 млрд доларів і стільки ж на наступний. Проте завдяки створеному угодою про надра Інвестиційному фонду відбудови, заплановані на 2026 рік 15 мільярдів доларів можна отримати вже цього року.

"Угода про корисні копалини сьогодні вигідна обом сторонам. Я сказав Трампу, що вважаю, що наші команди підуть одне одному на зустріч для того, щоб бути дуже конструктивними, щоб дата підписання була зафіксована", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.

Він додав, що створюваний угодою фонд і сама угода щодо мінеральних ресурсів дає Україні можливість захищати майбутні інвестиції США "і віру в те, що ми побудуємо правильні економічні інвестиції".

Зеленський нагадав, що Конгрес США прийняв рішення про надання України пакету військової допомоги в розмірі $15 млрд у 2025 році, і "також є 15 млрд, які вони розбивали на 26-ий".

"Питання – чи можна в 2026 рік завдяки фонду тепер вже створеному, чи можна 15 млрд 2026 року наблизити на 2025, наприклад, на другу половину і отримати зброю на 30 млрд – 2025 і 2026, але отримати зараз. Отримати зброю і це буде вклад за американської сторони 30 млрд, а Україна буде потім свою половину віддавати потрохи і це є домовленість. В чому є клас, я вважаю, що в чому історичність цієї події в тому, що американці можуть прийти вперше на український ринок", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що нова угода між Україною та США щодо економічного партнерства, яка була підписана цього тижня, сприятиме посиленню обороноздатності країни, зокрема систем протиповітряної оборони.

Крім того, народний депутат Мар’яна Безугла пояснила, що угода про корисні копалини з США потрібна для того, аби купувати зброю та ще багато чого.

Додамо, Кабмін опублікував офіційний переклад угоди про надра з США.

Президент США Дональд Трамп коментуючи угоду про надра з Україною, заявив, що «присутність США на місцях видобутку не дозволить багатьом недобросовісним гравцям проникнути в країну».

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