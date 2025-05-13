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В Никополе мужчина выстрелил в сотрудника ТЦК во время проверки документов

13:20, 13 мая 2025
Во время проверки военных документов возле магазина мужчина произвел выстрел в сторону военнослужащего.
В Никополе мужчина выстрелил в сотрудника ТЦК во время проверки документов
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В Никополе задержали мужчину, который выстрелил в сторону сотрудника ТЦК. В результате стрельбы никто не пострадал. Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.

Так, в правоохранительные органы поступило сообщение от сотрудника Никопольского районного ТЦК и СП о том, что 10 мая около 10 часов утра возле магазина во время проверки военно-учетных документов мужчина произвел выстрел из пистолета.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и экипаж сектора реагирования патрульной полиции.

Правоохранители установили, что у 34-летнего жителя Никополя возник словесный конфликт с представителями ТЦК, после чего он достал оружие, выстрелил в сторону военнослужащего и скрылся с места происшествия.

Полицейские в течение нескольких часов задержали фигуранта и изъяли у него оружие с патронами — предварительно, это сигнальный пистолет.

Орудие преступления направлено на экспертизу.

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Установлено, что он ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

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