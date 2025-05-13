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У Нікополі чоловік вистрелив у співробітника ТЦК під час перевірки документів

13:20, 13 травня 2025
Під час перевірки військових документів біля магазину чоловік здійснив постріл у бік військовослужбовця.
У Нікополі чоловік вистрелив у співробітника ТЦК під час перевірки документів
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У Нікополі затримали чоловіка, який вистрелив у бік співробітника ТЦК. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Так, до правоохоронців надійшло повідомлення від співробітника Нікопольського районного ТЦК та СП про те, що 10 травня близько 10-ї ранку поблизу магазину під час перевірки військово-облікових документів чоловік здійснив постріл з пістолета.

На місце події прибула слідчо-оперативна група та екіпаж сектору реагування патрульної поліції.

Правоохоронці встановили, що у 34-річного мешканця Нікополя виник словесний конфлікт з представниками ТЦК, після чого він дістав зброю та здійснив один постріл в бік військовослужбовця та втік з місця події.

Поліцейські впродовж декількох годин затримали фігуранта та вилучили у нього зброю з набоями, попередньо - це сигнальний пістолет.

Знаряддя злочину направили на експертне дослідження.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлено, що фігурант раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння тяжких злочинів.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

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