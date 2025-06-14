В Хмельницкой области женщина в запрещенной соцсети поддерживала Путина и войну: как ее наказали

Уроженка Хмельнитчины имела гражданство РФ и оправдывала вооруженную агрессию в запрещенной соцсети «Одноклассники».

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Хмельницкий апелляционный суд подтвердил приговор местной жительнице, которая публично поддерживала вооруженную агрессию РФ против Украины. Об этом сообщает областная прокуратура.

52-летняя женщина, уроженка Славутского района и имеющая гражданство РФ, с 2011 года проживает в Хмельницком.

С начала полномасштабного вторжения она размещала в запрещенной социальной сети «Одноклассники» сообщения в поддержку действий Путина и солдат РФ. Также через сообщения активно увлекалась действиями россиян в отношении Украины.

Во время обыска в его доме были обнаружены георгиевские ленты.

Женщина своей вины не признала и в совершении преступления не раскаялась.

Суд первой инстанции назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, кроме жилья.

Апелляционный суд отклонил все доводы стороны защиты о недоказанности вины осужденной и строгости назначенного наказания и оставил приговор без изменений, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

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