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В Хмельницкой области женщина в запрещенной соцсети поддерживала Путина и войну: как ее наказали

12:46, 14 июня 2025
Уроженка Хмельнитчины имела гражданство РФ и оправдывала вооруженную агрессию в запрещенной соцсети «Одноклассники».
В Хмельницкой области женщина в запрещенной соцсети поддерживала Путина и войну: как ее наказали
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Хмельницкий апелляционный суд подтвердил приговор местной жительнице, которая публично поддерживала вооруженную агрессию РФ против Украины. Об этом сообщает областная прокуратура.

52-летняя женщина, уроженка Славутского района и имеющая гражданство РФ, с 2011 года проживает в Хмельницком.

С начала полномасштабного вторжения она размещала в запрещенной социальной сети «Одноклассники» сообщения в поддержку действий Путина и солдат РФ. Также через сообщения активно увлекалась действиями россиян в отношении Украины.

Во время обыска в его доме были обнаружены георгиевские ленты.

Женщина своей вины не признала и в совершении преступления не раскаялась.

Суд первой инстанции назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, кроме жилья.

Апелляционный суд отклонил все доводы стороны защиты о недоказанности вины осужденной и строгости назначенного наказания и оставил приговор без изменений, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

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