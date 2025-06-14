На Хмельниччині жінка у забороненій соцмережі підтримувала Путіна та війну: як її покарали

Уродженка Хмельниччини мала громадянство РФ та виправдовувала збройну агресію у забороненій соцмережі «Од­ноклас­ни­ки».

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Хмельницький апеляційний суд підтвердив вирок місцевій мешканці, яка публічно підтримувала збройну агресію РФ проти України. Про це повідомляє обласна прокуратура.

52-річна жінка, яка є уродженкою Славутського району та має громадянство РФ, з 2011 року проживає у Хмельницькому.

Від початку повномасштабного вторгнення вона розміщувала у забороненій соціальній мережі «Однокласники» повідомлення на підтримку дій Путіна та солдат РФ. Також через дописи активно захоплювалася діями росіян стосовно України.

Під час обшуку в її оселі було виявлено георгіївські стрічки.

Жінка своєї вини не визнала та у вчиненні злочину не розкаялась.

Суд першої інстанції призначив їй покарання у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна, крім житла.

Апеляційний суд відхилив усі доводи сторони захисту щодо недоведеності вини засудженої і суворості призначеного покарання та залишив вирок без змін, а апеляційну скаргу – без задоволення.

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