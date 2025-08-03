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Как делить домашних животных при разводе в Украине: как действует закон и что учитывают суды

07:00, 3 августа 2025
Минюст объяснил, как делить домашних животных по закону.
Как делить домашних животных при разводе в Украине: как действует закон и что учитывают суды
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После расторжения брака пары часто сталкиваются с эмоционально сложным вопросом — кому достанется домашний питомец. Законодательство Украины трактует животных как имущество, однако они относятся к категории неделимых вещей, что требует особого подхода при спорах.

В Министерстве юстиции рассказали о порядке раздела животных и особенностях этого процесса с учетом судебной практики.

Так, согласно статье 180 Гражданского кодекса Украины, животные являются особым видом имущества. В случае расторжения брака животные, приобретенные во время совместного проживания, могут признаваться объектом права общей совместной собственности супругов. Согласно статье 71 Семейного кодекса Украины, такое имущество подлежит разделу в натуре. Если раздел в натуре невозможен — такая вещь присуждается одному из супругов с соответствующей денежной компенсацией другому. Этот подход применяется и к разделу домашних животных, учитывая их неделимость.

Порядок раздела животных

По соглашению

Супруги имеют право самостоятельно определить порядок владения, пользования и распоряжения совместным имуществом, в том числе — решить, с кем останется домашнее животное после развода. Согласно статьям 69 и 70 Семейного кодекса Украины, супруги могут заключить соглашение о разделе имущества без обращения в суд.

Такое соглашение может быть устным или письменным, однако письменная форма рекомендуется при наличии ценного имущества или потенциального спора. В этом случае порядок передачи животного определяется самими сторонами без применения специальных критериев или ограничений.

Через суд

В случае отсутствия согласия между супругами вопрос раздела животного рассматривается судом в порядке раздела общей совместной собственности. Судебная практика в Украине по этому вопросу не является однозначной. В большинстве случаев суд признает животное неделимой вещью, передает его в собственность одному из супругов и обязывает другую сторону выплатить компенсацию — как правило, 1/2 рыночной стоимости животного. Также в некоторых случаях суды признают за каждой стороной право собственности на 1/2 идеальной доли животного, что формально означает совместное пользование (например, по очереди). Такой подход применяется редко, так как фактически сложен в реализации.

Обстоятельства и документы, которые учитывает суд

В судебной практике при рассмотрении дел о разделе животных учитываются следующие обстоятельства:
• кто из супругов указан владельцем в документах (ветеринарный паспорт, регистрационные базы);
• кто фактически ухаживал за животным;
• на кого были оформлены расходы на питание, лечение, содержание;
• с кем животное проживало в последнее время;
• наличие у сторон надлежащих условий для дальнейшего содержания;
• другие обстоятельства, имеющие существенное значение, в частности интересы детей или особые потребности (например, если животное — собака-поводырь для лица с инвалидностью).

Для подтверждения права на животное или обоснования своей позиции в суде могут быть использованы следующие документы:

  • ветеринарный паспорт животного;
    • регистрационное свидетельство или сертификат происхождения;
    • договор купли-продажи (если есть);
    • чеки на покупку корма, медикаментов, аксессуаров;
    • показания лиц, которые могут подтвердить, с кем проживало и кто ухаживал за животным;
    • заключение эксперта о стоимости животного.

Компенсация стоимости животного определяется на основе его рыночной стоимости. Для этого привлекается аттестованный эксперт, который учитывает породу, возраст, родословную, состояние здоровья и другие факторы.

В Минюсте отмечают, что с учетом особенностей разрешения споров по разделу животных целесообразно заранее фиксировать всю соответствующую документацию, связанную с питомцем. В случае возникновения спора такие документы могут подтвердить факт совместного приобретения животного, фактическое его содержание и послужат важными доказательствами в суде.

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