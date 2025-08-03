Практика судов
  1. В Украине

На Львовщине смотрящую из колонии подозревают в распространении преступного влияния

13:19, 3 августа 2025
На Львовщине заключенную подозревают в распространении преступного влияния в колонии и за ее пределами.
На Львовщине смотрящую из колонии подозревают в распространении преступного влияния
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Прокуратура сообщила о новом подозрении 29-летней женщине, которая находится под стражей по обвинению в преступлениях, связанных с оборотом наркотических веществ. Ей инкриминируют установление и распространение преступного влияния в местах лишения свободы и за их пределами. Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

Ранее прокуратура сообщала, что подозреваемая входила в организованную преступную группу из четырех человек, которая наладила схему поставки и сбыта метадона в учреждении исполнения наказаний. Кроме этого, находясь под стражей без права внесения залога, женщина осуществляла преступное влияние как среди заключенных в колонии, так и среди лиц, которые уже находились на свободе.

По данным следствия, подозреваемая не только не стала на путь исправления, но и нарушала режим содержания, придерживаясь «правильного» для преступной среды образа жизни. Это позволило ей получить статус «смотрящей» в учреждении, где она отбывала наказание. После этого она установила собственные правила поведения для заключенных и осужденных, требуя их безусловного соблюдения. В случае неповиновения или нарушения этих правил к заключенным применялось физическое или моральное насилие. Кроме того, подозреваемая распределяла средства, полученные от наркобизнеса, пополняла так называемый «общак» и решала конфликты между заключенными.

Женщине дополнительно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины (установление и распространение преступного влияния). Досудебное расследование проводит Главное управление Национальной полиции во Львовской области при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований во Львовской области Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины, Управления Службы безопасности Украины во Львовской области, а также при содействии оперативного подразделения Государственного учреждения «Львовское учреждение исполнения наказаний (№19)».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Львов тюрьма

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Не дали статус УБД, потому что были не все документы: Верховный Суд указал на недопустимость формального подхода при отказе в предоставлении статуса участника боевых действий

Мужчине отказали в предоставлении статуса участника боевых действий, формально сославшись на отсутствие документов, подтверждающих его непосредственное участие в боевых действиях — что решил Верховный Суд.

Отвязка окладов судей и прокуроров от прожиточного минимума нужна, чтобы создать предпосылки для повышения пенсий – в Раде объяснили цель закона об орудийных величинах

Орудийные величины для расчета окладов судей, прокуроров и других должностных лиц нужны для создания предпосылок для повышения пенсий – глава соцкомитета Рады Галина Третьякова.

Депутаты предлагают закрепить в Земельном кодексе безвозмездную передачу ОСМД в постоянное пользование земельных участков, на которых расположены их многоквартирные дома

Законопроектом предлагается внести изменения в Земельный кодекс относительно безвозмездной передачи в постоянное пользование объединениям совладельцев многоквартирных домов земельных участков, на которых расположены их многоквартирные дома.

Законопроекты о полиграфе для судей до сих пор находятся на рассмотрении в парламенте

Несмотря на отрицательное заключение Венецианской комиссии, в Верховной Раде все еще находятся на рассмотрении законопроекты о полиграфе для судей.

Аудит АРМА должен быть завершен до лета 2026 года – закон о реформе АРМА

Переходные положения предусматривают, что у Комиссии по аудиту, сформированной на основании предложений партнеров по развитию, будет 10 месяцев, чтобы принять заключение.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Спірідонова
    Тетяна Спірідонова
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Геннадій Кравчук
    Геннадій Кравчук
    суддя Північного апеляційного господарського суду