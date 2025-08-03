На Львовщине смотрящую из колонии подозревают в распространении преступного влияния

На Львовщине заключенную подозревают в распространении преступного влияния в колонии и за ее пределами.

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Прокуратура сообщила о новом подозрении 29-летней женщине, которая находится под стражей по обвинению в преступлениях, связанных с оборотом наркотических веществ. Ей инкриминируют установление и распространение преступного влияния в местах лишения свободы и за их пределами. Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

Ранее прокуратура сообщала, что подозреваемая входила в организованную преступную группу из четырех человек, которая наладила схему поставки и сбыта метадона в учреждении исполнения наказаний. Кроме этого, находясь под стражей без права внесения залога, женщина осуществляла преступное влияние как среди заключенных в колонии, так и среди лиц, которые уже находились на свободе.

По данным следствия, подозреваемая не только не стала на путь исправления, но и нарушала режим содержания, придерживаясь «правильного» для преступной среды образа жизни. Это позволило ей получить статус «смотрящей» в учреждении, где она отбывала наказание. После этого она установила собственные правила поведения для заключенных и осужденных, требуя их безусловного соблюдения. В случае неповиновения или нарушения этих правил к заключенным применялось физическое или моральное насилие. Кроме того, подозреваемая распределяла средства, полученные от наркобизнеса, пополняла так называемый «общак» и решала конфликты между заключенными.

Женщине дополнительно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины (установление и распространение преступного влияния). Досудебное расследование проводит Главное управление Национальной полиции во Львовской области при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований во Львовской области Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины, Управления Службы безопасности Украины во Львовской области, а также при содействии оперативного подразделения Государственного учреждения «Львовское учреждение исполнения наказаний (№19)».

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